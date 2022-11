V trčenju se je huje poškodoval pešec, voznik s karaj pobegnil Maribor24.si Včeraj, okoli 18. ure, se je na cesti med Gabrjem proti Moravčami zgodila prometna nesreča, v kateri sta bila udeležena do sedaj neznani voznik

osebnega vozila in pešec. V trčenju se je pešec huje telesno poškodoval. Z reševalnim vozilom je bil odpeljan v UBKC Ljubljana, njegovo življenje pa ni ogroženo. Voznik je s kraja, ne da bi nudil pomoč, odpeljal. Policisti so opravili ogled, kjer so bile z ...

Sorodno



















Omenjeni Ljubljana Najbolj brano Osebe dneva Luka Dončić

Goran Dragić

Janez Janša

Robert Golob

Anže Kopitar