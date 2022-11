Piše: Peter Tomažič, Slovenska karitas Na dobrodelnem koncertu KLIC DOBROTE za pomoč družinam v stiski se je v času zadnjega javljanja iz koncerta zbralo 195.820 EUR. Do danes pa je znesek narastel na 293.505 EUR, za kar se na Slovenski karitas iskreno zahvaljujemo vsem darovalcem. Zbiranje še poteka in se bo nadaljevalo do konca leta. Še naprej lahko darujete s klicem na telefonsko številko 01 30 ...