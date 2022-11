Ministrica Fajon na 7. regionalnem forumu Unije za Sredozemlje in ministrskem zasedanju EU-južno sosedstvo Vlada RS Ministrica za zunanje zadeve Tanja Fajon se je v Barceloni udeležila sedmega regionalnega foruma Unije za Sredozemlje in ministrskega zasedanja EU-južno sosedstvo. Ministrice in ministri so razpravljali o vplivu in izboljšanju aktualnih razmer v regiji za mlajše generacije, solidarnosti, sodelovanju in začrtali nadaljnje usmeritve za delo Unije za Sredozemlje.

