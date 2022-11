Piše: Moja Dolenjska Na včerajšnji okrogli mizi, ki je potekala v organizaciji Kluba slovenskih podjetnikov (SBC), so podjetniki opozarjali na negotove razmere v prihodnjem letu, saj med drugim še ni rešitve glede cen energije. Vlado so pozvali, naj postavi trdno in transparentno politiko gospodarjenja z elektriko. Veliko podjetij je letos sicer poslovalo rekordno, med njimi tudi podjetje Akrapovi ...