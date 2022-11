Po Avstraliji in Hrvaški v polfinale še Italija Ekipa Po avstralski in hrvaški moški teniški reprezentanci se je v polfinale svetovne skupine Davisovega pokala uvrstila še Italija, ki je bila v tretjem četrtfinalnem obračunu v Malagi boljša od ZDA z 2:1 v zmagah. Danes bo v tem andaluzijskem mestu na sporedu še zadnji četrtfinalni dvoboj med Nemčijo in Kanado.



Več na Ekipa24.si

Sorodno