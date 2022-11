Neverjetno, kaj so na letališču našli v kovčku enega od potnikov #foto SiOL.net Varnostnike newyorškega letališča je v torek zjutraj šokiralo, kaj so našli v kovčku enega od potnikov. Med varnostnim pregledom kovčkov so z rentgenom opazili, da je v prtljagi enega od potnikov obris mačke v naravni velikosti. Ko so kovček, iz katerega se je videlo tudi nekaj oranžne dlake, odprli, so ugotovili, da gre za pravega živega mačka.

