Avtocestna policija je dokončno ukinjena, uslužbenci in policisti pa so večinoma premeščeni na postaje prometnih policij, so na policiji potrdili za Primorske novice. Notranje ministrstvo je ob tem Darsu sporočilo tudi namero za odstop od sporazuma o sodelovanju za izboljšanje varnosti na avtocestah in hitrih cestah.