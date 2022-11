Znano je, kdo bo v prihodnjem petletnem mandatu sedel v državnem svetu in komu se vanj ni uspelo uvrstiti. Med slednjimi je sedanji predsednik državnega sveta Alojz Kovšca, nekdanji mariborski župan Franc Kangler, sedanji državni svetnik iz vrst SLS in pred tem sekretar "drugega doma" Marjan Maučec, dolgoletni državni svetnik iz vrst SDS Bogomir Vnučec ... Med novinci pa so župan Svete Trojice v ...