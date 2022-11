S palico za burek je Amando pretepel do smrti Dnevnik V Krškem se je začelo sojenje Muhabiju Gashiju, ki je februarja letos v Razborju pod Lisco do smrti pretepel partnerico Amando, mamo njunih šestih otrok. Na sodišču je govoril, da naj bi bili vsega krivi sosedje, ki da so več let maltretirali Amando...

