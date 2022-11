[Komentar] Kot v Afriki: Pri skoraj 300.000 prebivalcih ima Ljubljana eno samo zdravnico za obiske na domu PORTAL PLUS

Zoran Janković je kot izkušen politik prinesel okoli ministra za zdravje Danijela Bešiča Loredana in mu podtaknil kukavičje jajce, ki je bilo od nekdaj v rokah primarnega zdravstva, torej župana, in ... Več.

Sorodno