Začenja se obnova pogorelega Krasa: prostovoljci potrebujejo krampe in lopate 24ur.com Ta konec tedna bo stekla obnova gozdov, poškodovanih v požaru na goriškem in delno komenskem Krasu. Drevesa bodo sadila podjetja, ki so izkazala podporo in namero dolgoročno sodelovati pri obnovi Krasa, v soboto pa bodo na teren stopili prostovoljci. Letos nameravajo zasaditi 18.000 sadik.

