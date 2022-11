Ljubljana je pripravljena: 50 kilometrov prazničnih lučk in 900 svetlobnih teles Svet 24 V Ljubljani bo popoldne na tradicionalni prireditvi zagorelo 50 kilometrov prazničnih lučk in 900 svetlobnih teles, ki simbolično naznanjajo vstop v veseli december. Že dopoldne se bo odprl praznični sejem z darilnim programom in gostinsko ponudbo. Novost letošnjega decembrskega programa je praznična vasica na Trgu francoske revolucije.





