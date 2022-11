Zapuščen kovček povzročil preplah 24ur.com Pred trgovino v Sevnici so v nakupovalnem vozičku opazili zapuščen kovček in poklicali policiste. Slednji so kraj zavarovali, evakuirali stanovalce in zaprli del ceste. Ko so bombni tehniki kovček s pomočjo robota odprli, so videli, da je bil preplah zaman.

Sorodno

Najbolj brano Osebe dneva Robert Golob

Janez Janša

Luka Mesec

Dominika Švarc Pipan

Saša Arsenovič