Slovo od pokojne 23-letnice: Spregovorila je njena mama: “Mož je zapustil službo in postal njen asistent Lokalec.si Jutri se bodo starši, svojci in prijatelji, poslovili od pokojne Tadeje Gregorec. 23-letne študentke, ki se je nič hudega sluteč udeležila zabave, ki jo je pripravil Klub prekmurskih študentov. Vstopnici je zadela v nagradni igri. Tadeja se je med tekmovanjem, kdo bo prej pojedel prekmursko gibanico, zadušila. Po skoraj treh letih, je njeno življenje ugasnilo Poškodbe so bile prehude. Mama Suzana ...

