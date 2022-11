Trimetrski piton napadel petletnega Avstralca in ga potegnil v bazen Dnevnik Trimetrski piton je v Avstraliji napadel petletnega dečka, ga ugriznil, se mu ovil okoli nog in ga potegnil v bazen. Iz smrtonosnega prijema sta ga rešila oče in dedek.

