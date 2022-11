Na dražbi nihče ni želel kupiti kosa poročne torte kralja Karla III. RTV Slovenija Londonska dražba je pod dražbeno kladivce poslala nabor predmetov, povezanih z britansko kraljevo družino. Med drugim so ponudili tudi kosa poročne torte princa Williama in njegovega očeta – prvo so prodali za "le" 453 evrov, za drugo kupca niso našli.

Sorodno