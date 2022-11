Podčetrtek boljši od Rogaške, Zlatorog izgubil v Škofji Loki Sportal Z obračunom med LTH Castings in Zlatorogom, ki sta ga pred kratkim okrepila Domen Lorbek in Adrio Bailey, se je začel osmi krog lige Nova KBM. V soboto je Podčetrtek s 86:83 ugnal Rogaško, preostale tekme pa bodo na sporedu v ponedeljek in torek.