Na sojenju domnevnim pripadnikom t. i. Kavaškega klana v Kopru je tožilstvo poskušalo dokazati, da so ugrabljenega Danijela Božića peljali iz Ankarana, kjer je izginil, do Okroglega pri Kranju, kjer so ga našli mrtvega. Danes so na posnetkih avtocestnih nadzornih kamer iskali avtomobila, v katerih so odkrili sledi Božićevih oblačil.