V Katarju romance za eno noč niso dovoljene 24ur.com Da je v Katarju prepovedano marsikaj, je bilo znano že pred samim začetkom svetovnega prvenstva v nogometu, med nelegalnimi stvarmi, ki so sicer drugod po svetu običajne, pa je tudi romanca za eno noč. Tistega, ki bi si jo kljub zakonski prepovedi privoščil, pa lahko doleti celo zaporna kazen do sedmih let.