V Srbiji prišlo do strelskega obračuna med migranti Demokracija Piše: STA/ C. R. Na ulicah Horgoša na skrajnem severu Srbije je po poročanju lokalnih medijev v četrtek zvečer prišlo do strelskega obračuna med dvema skupinama migrantov, ki se je nadaljeval še ponoči. Ob posredovanju varnostnih sil je bilo pridržanih več oseb, 20-letnik pa je bil med spopadi dvakrat ustreljen v prsi, poroča Radiotelevizija Vojvodine. Pripadniki ministrstva za notranje zadeve so ...

