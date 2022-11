Tartini povezuje Evropo Primorske novice Ob letošnji 330-letnici rojstva v Piranu rojenega skladatelja in violinista Giuseppeja Tartinija bodo v prihodnjem tednu v Evropskem parlamentu odprli razstavo o glasbeniku, ki je živel med letoma 1692 in 1770. Prihodnje leto naj bi razstava gostovala tudi v državnem zboru in morda še kje.

