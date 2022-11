Sečoveljske soline so še poplavljene Primorske novice Ob torkovi izjemni plimi je morje vdrlo v Sečoveljske soline. Ob kanalu sv. Jerneja je prebilo del jezu, ki so ga do danes uspeli popraviti. Voda iz Dragonje pa še priteka v predel Fontanigge, ker na meji s Hrvaško ni ustrezne protipoplavne zaščite. Škodo bodo ocenili, ko se bo voda umaknila, je pojasnil vodja krajinskega parka Klavdij Godnič.

