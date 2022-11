Dve leti po rušilnem potresu na Hrvaškem več kot 5000 ljudi še vedno živi v zabojnikih Primorske novice Po rušilnem potresu, ki je 29. decembra 2020 stresel osrednjo Hrvaško, še vedno več kot 5000 ljudi živi v zabojnikih. Prebivalci Banovine so doslej vložili 9674 zahtev za obnovo in 8586 zahtev za nekonstrukcijsko obnovo. Država je zgradila pet hiš, ena pa je bila donirana, so ta teden sporočili iz hrvaškega štaba civilne zaščite.

