Razkol pri Hrvatih zaradi svetovnega prvenstva! Kdo bo to plačal? Ekipa Hrvaško ministrstvo, pristojno za izobraževanje, je šolam dovolilo, da učenci spremljajo tekme nogometne reprezentance na SP v Katarju med poukom, če se s tem strinjajo starši, učenci in učitelji. Ostro pa se je odzval šolski sindikat, kjer to ocenjujejo kot razvrednotenje učiteljskega poklica.



