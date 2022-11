Umrl pesnik in pisatelj Lokalec.si Umrl je nemški pesnik in pisatelj Hans Magnus Enzensberger. Kot je danes sporočila berlinska založba Suhrkamp, sklicujoč se na avtorjevo družino, je 93-letni avtor umrl v četrtek v bavarski prestolnici München. Enzensberger je sodil med najpomembnejše nemške lirike in intelektualce. Njegovo videnje poezije velja za globoko družbeno motivirano. Enzensberger, ki se je rodil 11. novembra 1929 v bavar ...

