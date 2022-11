O zakonu o vladi so se oglasili tudi naravovarstveniki in stroka. Tako eni kot drugi bodo glasovali PROTI zakonu o vladi. Zakon namreč razgrajuje Ministrstvo za okolje in prostor, delovno področje, ki vodi upravne postopke s področja okolja pa prenaša v isti resor kot energetiko. “Gre za nezdružljiv konflikt interesov, katerega rezultat bo popolna podreditev okolja in narave investitorskim interes ...