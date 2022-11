(INTERVJU) Predsednik SDS Janez Janša: “Vsi trije zakoni, če jih ne zavrnemo z glasom proti, siromašijo Slovenijo. Tako ali drugače vam jemljejo denar iz žepov in pravico odločanja iz vaših rok.” Demokracija Piše: Metod Berlec Pred referendumsko nedeljo smo se pogovarjali s trikratnim predsednikom slovenske vlade, dvakratnim predsedujočim Svetu Evropske unije in predsednikom Slovenske demokratske stranke Janezom Janšo. Med drugim smo ga vprašali, kako komentira delovanje Golobove vlade, zakaj je v nedeljo na referendumih treba trikrat glasovati proti, in kako komentira izid nedavnih predsedniških vol ...

