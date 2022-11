Žan Serčič z razprodanim koncertom otvoril veliko turnejo ob koncu leta 24ur.com Priljubljeni pevec Žan Serčič je s četrtkovim največjim koncertom v svoji glasbeni karieri več kot navdušil občinstvo. 1500 oboževalcev, med katerimi so prevladovale ženske obiskovalke, je od prve do zadnje minute prepevalo s pevcem, ki se je podpisal pod hite, kot so Snežinki, Čudeži, Letim, Zadnja noč in Naj te vzame. S koncertom v ljubljanskem klubu Cvetličarna je otvoril svojo veliko koncertn...

Omenjeni Ljubljana

Manca Špik

Slovenija ima talent Najbolj brano Osebe dneva Robert Golob

Janez Janša

Luka Mesec

Tatjana Bobnar

Borut Pahor