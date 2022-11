V živo: Angleži evforični že pred tekmo, a v prvem polčasu bliže golu Američani #video SiOL.net V Katarju se je začel drugi krog skupinskega dela. Prva sta na igrišče stopila Wales in Iran. Po napetem dvoboju so tekmo skupine B z 2:0 dobili Iranci. Večer mineva v znamenju obračuna med Anglijo in ZDA, na katerem si lahko trije levi z zmago že zagotovijo napredovanje iz skupine B. V Angliji vlada prava evforija. Gostitelj Katar je v skupini A sicer zabil svoj prvi gol na mundialih, a ga je Sen...

Sorodno