Pri prodaji nasmeškotkov pomagajo tudi znani Slovenci 24ur.com V centru Ljubljane so se v petek prižgale praznične luči, hkrati z njimi pa se je odprla tudi stojnica, ki bo prižigala nasmehe otrok. Na Prešernovem trgu letos prvič stoji Pekarna nasmehov, v kateri z nakupom nasmeškotka, ki stane 1 evro, podprete program Botrstvo za kritje oskrbnin v dijaških domovih. Od leta 2017 so za socialno šibkejše družine zbrali že več kot 80.000 evrov in pomagali 500 di...

Sorodno Omenjeni Ljubljana Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Robert Golob

Luka Mesec

Tatjana Bobnar

Branko Grims