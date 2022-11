Ministrstvo za izobraževanje in visokošolski sindikat na dobri poti k uskladitvi stavkovnih zahtev RTV Slovenija Na ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport so se nadaljevala pogajanja za razrešitev stavkovnih zahtev Visokošolskega sindikata Slovenije (VSS). Smo na dobri poti, da se uskladimo," je ocenil predsednik VSS Gorazd Kovačič.

Sorodno Najbolj brano Osebe dneva Robert Golob

Janez Janša

Luka Mesec

Tatjana Bobnar

Borut Pahor