Je to kitajska pot v slepo ulico? SiOL.net Kitajska že od januarja 2020 izvaja strategijo ničelne tolerance do bolezni covid-19. Težava za Kitajsko je, da vsako začasno sproščanje ukrepov povzroči vzpon števila okuženih, na katerega se oblast odzove z novo zaostritvijo ukrepov. Peking je tako po svoje postal ujetnik svoje strategije. To ima tudi ekonomske posledice, tako za Kitajsko kot svetovno gospodarstvo.