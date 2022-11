Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor je danes v Predsedniški palači sprejel učenke in učence tepanjsek šole, podružnice konjiške Osnovne šole Ob Dravinji.

Pahor je otroke na obisk v Predsedniško palačo povabil v znak hvaležnosti za gostoljubje in edinstven sprejem, ki so mu ga bili pripravili 17. novembra, ko se je udeležil slovesnosti ob odprtju prenovljenih prostorov njihove podružnične šo ...