Društvo novinarjev Slovenije je letošnjo nagrado za življenjski prispevek k razvoju slovenskega novinarstva podelilo novinarki Jane Sonji Grizila. Med nagrajenci so še novinarji Dnevnika Ervin Hladnik Milharčič, Radia Slovenija Tita Mayer, POP TV Neža Steiner in Alenka Marovt ter RTV Slovenija Urška Henigman in Neža Prah Seničar.