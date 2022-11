Vse večji upor proti Xijevi ničelni toleranci do covida Dnevnik Upor v največji tovarni iphonov na svetu kaže, da je Xijeva strategija ničelne tolerance do covida tvegana. Sicer je to samo eden od mnogih letošnjih uporov, menda pa najhujši, proti drastičnim sanitarnim ukrepom zaprtja.

