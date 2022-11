Ekipa nekdanjega ministra za okolje Andreja Vizjaka (SDS) je pri razdeljevanju sredstev pokazala dobršno mero kreativnosti. Pri tem je pohodila nekaj zakonov in predpisov ter ignorirala javnost in opozorila vladnih služb. Na Dnevniku so neuradno pridobili notranjo revizijo, ki jo je po nastopu vlade Roberta Goloba naročil Vizjakov naslednik na okoljskem ministrstvu Uroš Brežan.