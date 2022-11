Kamničani do zmage v Kranju, ACH boljši od Salonita Sportal Potem ko so ACH Volley, Calcit Vollley in OK Merkur Maribor sredi tedna igrali tekme srednjeevropske lige, so se za konec tedna vrnili na državno prvenstvo. Kamničani so prišli do zanesljive zmage s 3:0 v nizih v v Kranju, ACH Volley je bil boljši od Salonita, Mariborčani pa so premagali Črnučane. Panvita je doma brez izgubljenega niza opravila s Fužinarjem.