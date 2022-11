Sinoči se je ob 22.25 iz zapuščenega objekta v Črnoliški ulici v Šentjurju močno kadilo. Gasilci Prostovoljnega gasilskega društva Šentjur in Prostovoljnega gasilskega društva Slivnica so objekt pregledali in ugotovili, da je neznanec v objekt vrgel večjo pirotehnično napravo. Obveščene so bile pristojne službe.