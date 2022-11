Čudež na zahvalni dan: moškega rešili več kot dan po padcu s križarke 24ur.com S krova ladje za križarjenje Carnival Valor, ki je plula po Mehiškem zalivu, je v sredo popoldne izginil moški. Iz vode so ga rešili šele v četrtek ponoči. Prepeljali so ga na zdravljenje, njegova družina pa se je odločila, da bo ostala na dopustu.

