Digitalne bone možno unovčiti še do srede Primorske novice Upravičenci do digitalnih bonov lahko te unovčijo še do sredine prihodnjega tedna. Veljavnost digitalnih bonov, ki se jih lahko uporabi pri nakupu računalniške opreme, se namreč izteče s 30. novembrom. Do 25. novembra je bilo skupno unovčenih za 25,87 milijona evrov bonov.

