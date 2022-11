Nekdanji raper Kris Wu obtožen na 13-letno zaporno kazen in izgon 24ur.com Kitajsko sodišče je nekdanjega kitajsko-kanadskega pop zvezdnika Krisa Wuja spoznalo krivega posilstva in obsodilo na 13 let zapora. Po prestani zaporni kazni naj bi ga izgnali iz države. Zaradi utaje davkov so Wuju naložili tudi plačilo denarne kazni v višini 600 milijonov juanov (80,6 milijona evrov).

