Leta 2021 več kot polovica državnih izdatkov za zdravstvo in socialo RTV Slovenija Izdatki sektorja država so leta 2021 znašali 49,3 odstotka BDP-ja. To je manj kot v letu prej, ko so dosegali 51,3 odstotka BDP-ja. Več kot polovica teh sredstev je bila namenjena socialni zaščiti (17,9 odstotka BDP-ja) in zdravstvu (8,1 odstotka).

Sorodno