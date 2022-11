Primož Kobe pravi, da je zmaga v domačem kraju, pred domačimi gledalci, na prireditvi, ki jo imajo ljudje preprosto radi, nekaj najlepšega. Organizirati dvodnevno tekaško prireditev in še teči na njej sta dve stvari, ki običajno ne gresta skupaj, a ker je Primož v organizacijskem oboru ob sebi zbral odlično ekipo, je sam spet lahko obul tekaške copate. In zmagal. »Na progi sem užival ves čas in r ...