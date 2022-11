Pevka Irene Cara, ki je zapela legendarno uspešnico What a Feeling iz filma Flashdance, umrla v 63. letu starosti Politikis Ameriška pevka in igralka Irene Cara, ki je zapela uspešnico iz filmske uspešnice Flashdance ‘What a Feeling’, za katero je prejela oskarja in grammyja, je umrla v 63. letu starosti. Cara je umrla na svojem domu na Floridi, vzrok smrti pa še ni znan. Cara, rojena leta 1959 v Bronxu v New Yorku, je bila […]

