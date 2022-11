Venček v duhu tradicije Gorenjski glas Da je najlepši adventni venček naraven in odraža duh tradicije ter ni odsev sodobnega potrošniškega blišča, so zatrdile udeleženke blejske delavnice izdelovanja tega okrasa, ki v adventnem času polepša mize in vrata.

