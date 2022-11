Michael Schumacher je dirkač Formule 1 in sedemkratni svetovni prvak. Uradna stran Formule 1 ga je proglasila za statistično najboljšega dirkača v zgodovini Formule 1. Ta teden mineva 10 let od upokojitve, kmalu pa bo od nesreče minilo 9 let.



