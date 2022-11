Jason Statham: Ta film vas bo do konca držal na trnih SiOL.net Na Planetu si boste nocoj ob 22. uri lahko ogledali akcijski triler Morilska elita (Killer Elite), v katerem bodo v glavnih vlogah nastopili Jason Statham, Clive Owen in Robert De Niro. Jason Statham je pojasnil, da ne dvomi, da so ustvarili izjemen film, razkril pa je tudi, zakaj mu bo sodelovanje pri tem projektu za vedno ostalo v spominu.

