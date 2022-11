Rusi znova obstreljevali Ukrajino, v Kijevu ponovno dobili elektriko 24ur.com Štiri dni po uničujočem napadu na električno infrastrukturo v Kijevu je bila skoraj v celotnem mestu ponovno vzpostavljena oskrba z električno energijo, je sporočila vojaška uprava v ukrajinski prestolnici. Kljub temu bi zaradi velikega povpraševanja lahko prišlo do lokalnih izpadov elektrike. Mesta Krivoj Rog, Herson, Nikopol in Dnipropetrovsk so bila medtem ponovno tarča ruskih raketnih in topn...

