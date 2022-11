Papež obsodil nasilje na Bližnjem vzhodu in izrazil bližino ukrajinskemu ljudstvu Dnevnik Papež Frančišek je danes med molitvijo v Vatikanu obsodil nedavne napade na Bližnjem vzhodu in izrazil bližino ukrajinskemu ljudstvu. Romarje na Trgu svetega Petra je opozoril, da »nasilje ubija prihodnost in ogrožja upanje na mir,« zbrane pa pozval...

