Zmage za vzpon po lestvici Primorske novice Koprski rokometaši so proti Slovanu vknjižili še tretjo domačo zmago, skupno četrto na zadnjih petih prvenstvenih dvobojih in se tako povzpeli po lestvici prve A lige. Uspešni so bili tudi Izolani in Hrpeljci v prvi B ligi.

